Il sindaco Alberto Arcidiacono incontra il console generale Russo Sergey Patronov del distretto consolare Sicilia e Calabria

L'incontro per avviare scambi culturali attraverso l’istituzione di un tavolo tecnico volto ad individuare le affinità artistiche

L'incontro era finalizzato ad individuare le affinità artistiche ed avviare scambi culturali tra la Russia e la cittadina normanna. Vi ha preso parte, fra gli altri, la direttrice Iraida Bott del museo Russo Tsarskoye Sela, che ha presentato dei lavori scientifici ed educativi. I due rappresentanti istituzionali, hanno anche parlato di avviare una collaborazione. Il console ha ribadito l'interesse dei cittadini russi per il patrimonio culturale siciliano che da decenni ha alimentato un notevole flusso di visitatori.

Nel corso della visita sono state evidenziate le affinità artistiche che accomunano Monreale con San Pietroburgo e le città russe, quali i mosaici dorati dei maestri bizantini che negli anni passati hanno attirato la curiosità di molti zar russi che hanno visitato la città di Monreale.