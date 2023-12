Il giovanissimo pilota monrealese di minicross Filippo Anastasi premiato dal sindaco Arcidiacono

Si è distinto in diverse gare regionali

MONREALE, 28 dicembre – Il giovanissimo campione di minicross Filippo Anastasi, classe 2012, stamane in Sala Rossa ha ricevuto un premio dal sindaco Alberto Arcidiacono per essersi distinto in diverse gare regionali.

Filippo Anastasi fa parte del Team Fathers & Sons, già campione Regionale 2023 MX 65 per Mini Cross e campione Regionale 2023 MX 65 del Mini Enduro ed ha partecipato, anche al Trofeo delle Regioni con la selezione Siciliana Mini Enduro distinguendosi a livello regionale, nel corso della stagione agonistica. Alla cerimonia di questa mattina, hanno preso parte, fra gli altri, gli assessori Luigi D’Eliseo, Letizia Sardisco e il consigliere comunale Flavio Pillitteri che insieme al primo cittadino si sono complimentati con il giovane sportivo per i risultati raggiunti.