Diecimila euro dalla Regione per l’associazione Overland

Il deputato regionale Marco Intravaia: “Preziosa l’attività che l’associazione svolge sul territorio”

MONREALE, 29 marzo - Un contributo di 10 mila euro per l’associazione Overland dalla Regione Siciliana. La somma servirà per l’acquisto di attrezzature, tute ignifughe e tutto ciò che serve per supportare l’importante attività di protezione civile che l’associazione svolge sul territorio.

“Abbiamo consegnato – ha commentato il deputato regionale Marco Intravaia –il materiale insieme al sindaco Alberto Arcidiacono. Esprimo vicinanza e ringraziamento ai volontari che ogni giorno prestano un’opera preziosa a fianco dei cittadini e della comunità”.

“I volontari dell'organizzazione di Protezione Civile Overland di Monreale – ha detto il presidente Damiano Leccadito – ringraziano vivamente il deputato Marco Intravaia per il contributo regionale di 10 mila euro che ha fatto pervenire alla nostra associazione. Con questa cifra sono state acquistate 45 divise estive, 35 divise invernali, con giacca e pantalone in soft shell, e 35 felpe, inoltre è stato acquistato un nuovo computer per l’ufficio”.