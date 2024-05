Applausi per l’associazione Te.M.A. per la rappresentazione de ''Lo Sparviero''

Applausi per l’associazione Te.M.A. per la rappresentazione de ''Lo Sparviero''

L’opera ha concluso la stagione teatrale dell’Imperia

MONREALE, 20 maggio – Sala piena, applausi e consensi per la rappresentazione de “Lo Sparviero”, messo in scena venerdì sera dall’associazione TE. M. A. di Monreale, che ha concluso la stagione teatrale del cine teatro Imperia.

Il testo di Salvo Giaconia ha tracciato la vita di Antonio Veneziano, poeta monrealese del XVI secolo, detto anche il Petrarca Siculo, evidenziandone stralci di vita e vicissitudini. L’opera, liberamente ispirata alla vita del poeta, si è posta come uno spaccato sulla storia siciliana del tempo, sul momento storico che caratterizzava la vita monrealese in quell’epoca.

La compagnia teatrale ha raccontato brillantemente l’esistenza del poeta, giureconsulto, politico, libero pensatore, polemista, avventuriero nella Sicilia spagnola. Veneziano fu amico di Cervantes e con lui condivise il periodo di carcere ad Algeri.

L'associazione ha messo in luce la sua vita avventurosa, segnata da un intenso impegno letterario e politico, ripercorrendo le peripezie del poeta fino all'attentato che gli costò la vita.