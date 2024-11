Grande successo a Torino per la città di Monreale alla manifestazione “Facciamo l’Italia”

L’iniziativa è stata promossa dall’Anci in occasione dell’Assemblea Nazionale

TORINO, 24 novembre – Nel centro storico di Torino, a due passi dalla splendida piazza San Carlo, sotto il lungo portico, la città di Monreale è stata presente nel villaggio dei comuni italiani nell'ambito della manifestazione “Facciamo l'Italia”.

L’evento è stato organizzato dall'Anci in occasione dell’Assemblea Nazionale inaugurata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“Per Monreale - dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono- è stata una grandissima vetrina e soprattutto una grande occasione per far rivedere la città d'origine a una vasta comunità di siciliani e monrealesi che abitano all'ombra delle Alpi piemontesi”.

Tanti i cittadini, tanti gli stranieri, tanti i monrealesi d'origine, che passeggiando, si soffermavano nello stand allestito. Ed inoltre la gente di passaggio si soffermava per guardare i video delle tradizioni popolari e dei monumenti cittadini.

Ad inaugurare lo stand turistico di Monreale sono intervenuti fra gli altri il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia che ha accolto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo e il presidente della provincia di Vercelli, Davide Gilardino. A coordinare l’iniziativa turistica- culturale e’ stato il Dirigente dell’Area Promozione Culturale e Sociale del Comune di Monreale Pietroantonio Bevilacqua attraverso i dipendenti comunali Mimmo Russo, funzionario settore Turismo e Cultura e Toni Corso responsabile dell’archivio storico comunale, che nelle tre giornate hanno illustrato il vasto patrimonio artistico e culturale della città arabo-normanna attraverso video, foto dei monumenti.

I rappresentanti del Comune hanno offerto materiale promo-pubblicitario e cartine ai numerosi visitatori che sono rimasti attratti dai suggestivi luoghi del territorio monrealese. Alla assemblea hanno preso parte l’assessore Salvo Giangreco, anche il dirigente Pietroantonio Bevilacqua e il funzionario Giovanni Marino.