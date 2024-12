Lavori ambientali svolti da ditte diverse e non dalla Ecolandia. C’è danno erariale?

L’accusa è del Partito Democratico: “Interventi previsti nel capitolato d’appalto, che così sono stati pagati due volte”

MONREALE, 27 dicembre – Lavori di scerbatura, decespugliamento e derattizzazione affidati a ditte esterne e non alla Ecolandia, cui spetterebbero per capitolato, con possibili risvolti che potrebbero sfociare nel danno erariale.

È questo ciò che lamenta in una nota inviata alla nostra redazione il gruppo consiliare del Partito Democratico, composto da Davide Mirto e Sandro Russo, che ha già sollevato la questione in aula attraverso la presentazione di una interrogazione.

I consiglieri Dem puntano il dito contro cinque determinazioni dirigenziali, citate con tanto di numero di protocollo, per un totale di oltre 35 mila euro, con cui l’amministrazione comunale ha affidato altrettanti lavori espletati sul territorio che – a loro dire – sarebbero dovuti essere espletati dalla Ecolandia, l’azienda che cura il servizio di smaltimento rifiuti e altri servizi accessori per conto del Comune di Monreale.

“Siamo costretti ad evidenziare – scrivono Mirto e Russo – che la risposta fornitaci dall’assessore ai Servizi Ambientali, Mannino non ci appare per niente soddisfacente – Poiché non si fa alcun riferimento ai lavori svolti da alcune aziende diverse dalla Ecolandia, benchè magari gli stessi interventi fossero già previsti nel capitolato speciale di appalto. A prova di ciò basta evidenziare che negli anni passati gli stessi interventi erano stati effettuati proprio dalla ditta Ecoolandia Agendo in tal modo – concludono Mirto e Russo – è palese che il comune abbia pagato due volte alcune tipologie di lavori”.