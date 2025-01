Monreale, inaugurati oggi i nuovi locali del centro Amplifon

Si trovano in via Venero, 124

MONREALE, 5 gennaio – Un punto di riferimento per i problemi di udito dei monrealesi. Per chi, magari in avanti con gli anni, ma non solo, mostra segni incipienti o già conclamati di sordità.

È il centro Amplifon di via Venero, 124 che ha rinnovato i locali per presentarsi con un nuovo look alla clientela. Oggi pomeriggio è avvenuta l’inaugurazione alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono e del parroco di San Castrense, don Antonio Crupi, che ha proposto un breve momento di preghiera, prima di impartire la canonica benedizione di avvio esercizio. Da domani mattina l’attività andrà a pieno regime. Responsabile è Gaia Grato, una ragazza, con un’esperienza consolidata alle spalle, che ha deciso di scommettere in questo settore e che è pronta a ricevere coloro che si rivolgeranno al punto.