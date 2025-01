Gli alunni della Morvillo a scuola di prevenzione col dottor Enrico Alagna

È dirigente medico e coordinatore degli ambulatori vaccinali del Dipartimento di Prevenzione ASP 6 di Palermo

MONREALE, 10 gennaio – Si è svolto stamattina presso l’aula magna Luigi Caracausi della scuola Morvillo un importante incontro sull’importanza della prevenzione. Il dottor Enrico Alagna, dirigente medico e coordinatore degli ambulatori vaccinali afferenti alla UOSD AREA 3 del Dipartimento di Prevenzione ASP 6 di Palermo, e la dottoressa Lucia Tomasino, assistente sanitaria presso l’ambulatorio vaccinale Libertà, hanno incontrato gli alunni della scuola secondaria di primo grado offrendo importanti spunti di riflessione sui cardini della prevenzione che si declinano in screening e vaccinazione.

Grande spazio informativo è stato dato alle lesioni dovute al virus HPV e gli alunni sono stati sensibilizzati ad aderire alla campagna vaccinale promossa dall’ASP che giorno 14 gennaio porterà i propri camper in piazza Guglielmo a Monreale per offrire gratuitamente strumenti adatti ad una completa prevenzione per tutte le fasce d’età.

“La vaccinazione” - ha detto il dottor Alagna - “è un’arma potente per la prevenzione delle malattie infettive la cui efficacia si rivela nel tempo. Per quanto riguarda la campagna vaccinale contro il Papilloma Virus è importante sapere che dal 2017 è rivolta ad entrambi i sessi e che può essere inoculato a partire dagli 11 anni.”

“Siamo grati al dottor Enrico Alagna e alla dottoressa Lucia Tomasino per aver accolto il nostro invito”- ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente della scuola Morvillo - “contribuendo in modo così autorevole al percorso di conoscenza e sensibilizzazione alla prevenzione che la nostra scuola ha sempre portato avanti. Siamo certi che l’invito allo screening e alla vaccinazione verrà accolto positivamente dai nostri studenti.”