Cimitero, Oddo risponde al Pd: “Verificheremo ciò che è accaduto"

“Via libera, frattanto, per un nuovo campo di inumazione”

MONREALE, 23 gennaio – L’assessore ai Servizi Cimiteriali Riccardo Oddo interviene sull’interrogazione presentata dal Partito Democratico che denunciava un presunto caso di un loculo vuoto ma tenuto “in caldo” al cimitero di Monreale.

“Stiamo appurando che cosa è accaduto – dice Oddo – Sono certo non vi sia dolo da parte dei dipendenti. L’amministrazione ha anche ottenuto il nulla osta per la realizzazione di un nuovo campo di inumazione”.

In merito alla segnalazione su presunte irregolarità riguardanti l’estumulazione di una sepoltura al cimitero di Monreale Oddo aggiunge: “Prendiamo atto della notizia giornalistica che ha anticipato la presentazione di un’interrogazione consiliare da parte del Pd. Ho già dato mandato agli uffici, con atto formale, di inviarmi una relazione dettagliata su quanto accaduto. Auspico - e sono certo che così sarà – che la realtà dei fatti non corrisponda al quadro sollevato dai consiglieri d’opposizione.

Attiveremo tutte le procedure e le verifiche del caso al fine di accertare cosa sia realmente successo. Colgo l’occasione per comunicare che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono, ha ottenuto il nullaosta per la realizzazione di un nuovo campo di inumazione, che consentirà di dare una degna sepoltura alle salme che attendono di essere tumulate o inumate”.