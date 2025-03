Monreale, cade dal primo piano mentre lavora: muore 55enne

Da chiarire le cause del decesso. Indagano i carabinieri

MONREALE, 17 marzo – Tragedia stamattina a Monreale. Antonino Alongi, un uomo di 55 anni è deceduto dopo essere precipitato dal primo piano mentre svolgeva un lavoro per conto di un privato.

Il fatto si è verificato in via Regione Siciliana, all’altezza del civico 52. Da accertare ancora, al momento, le cause dell’incidente sulle quali stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri del nucleo speciale per gli incidenti sul lavoro. Sul posto presenti gli agenti della Polizia Municipale, gli uomini del 118, che con il medico hanno soltanto potuto constatare il decesso. Indagini in corso.