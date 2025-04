Comune, la Cisl di Monreale si prepara alle elezioni delle Rsu

Oggi una partecipata assemblea in vista del confronto elettorale. Ecco i candidati

MONREALE, 1 aprile – Si è tenuta questa mattina l'assemblea degli iscritti CISL FP, un momento cruciale di confronto e preparazione in vista delle elezioni delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del 2025.

L'evento ha visto una partecipazione significativa, con un ordine del giorno che ha toccato temi di grande rilevanza per i lavoratori del settore pubblico.

Un punto centrale dell'assemblea è stata la preparazione alle elezioni RSU 2025. Questo appuntamento elettorale, come afferma una nota del sindacato, è di fondamentale importanza, poiché le RSU rappresentano la voce dei lavoratori nei luoghi di lavoro, tutelando i loro diritti e negoziando condizioni di lavoro eque. Nel corso dell'incontro, sono stati presentati i candidati che rappresenteranno la CISL FP alle elezioni, evidenziando l'impegno del sindacato nel garantire una rappresentanza forte e competente.

Oltre alle elezioni RSU, l'assemblea ha affrontato altri temi cruciali, quale l’aggiornamento del contratto collettivo nazionale di lavoro 2022/2024. È stata discussa l'importanza di rimanere aggiornati sulle novità contrattuali, che influenzano direttamente le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Spazio pure per l’integrazione oraria e la trasformazione a full-time dei contratti part-time. Questo punto ha sottolineato l'impegno della CISL FP nel promuovere la stabilizzazione dei lavoratori e la garanzia di contratti a tempo pieno.

L'assemblea ha visto la partecipazione del segretario provinciale della CISL, Luigi D'Agostino, il cui intervento ha rafforzato il significato dell'evento e l'impegno del sindacato nel tutelare i diritti dei lavoratori.

Le elezioni RSU, previste per il 14, 15 e 16 aprile 2025, rappresentano un momento cruciale per la democrazia sindacale. La CISL FP sta dedicando grande attenzione a questo appuntamento, preparando i propri iscritti e fornendo loro il supporto necessario per partecipare attivamente.

L'assemblea ha ribadito l'impegno della CISL FP nel tutelare i diritti dei lavoratori e nel promuovere condizioni di lavoro eque e dignitose. Il sindacato si prepara con determinazione alle elezioni RSU 2025, con l'obiettivo di rafforzare la rappresentanza dei lavoratori e di garantire una voce forte e competente nei luoghi di lavoro. Ecco i candidati :

Michele Maraschino

Silvestre Russo detto Silvio

Giangabriele Belfiore

Sandro Tusa

Carlo Maggiore

Salvatore Termini

Benedetto Rossi

Daniele Rincione

Filippo Balsano

Maria Concetta Terranova

Giovanni Carlo Nicolosi

Vincenzo Vaiana

Silvana Mirto

Sara Valeria Sapienza

La piattaforma sindacale della Rsu Cisl di Monreale si concentrerà principalmente su alcuni temi che riguarderanno tutti i dipendenti del Comune di Monreale.

La Cisl chiede di attivare subito le progressioni verticali dalla categoria B a C e dalle categoria A a B. Ed infine, la trasformazione dei contratti attualmente da 30 e 34 ore a 36 ore per tutti i lavoratori.