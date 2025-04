Maggio 2025, il mese delle tre processioni

3, 10 e 18 maggio i giorni da circoletto rosso sul calendario

MONREALE, 24 aprile – Sarà un mese dedicato alle processioni, quello di maggio che arriverà tra qualche giorno. Saranno ben tre, infatti, gli appuntamenti religiosi lungo le strade della città, che prenderanno il via il giorno 3, come da tradizione, e si concluderanno domenica 18 maggio.

Quest’anno, infatti, come molti sanno, in occasione dell’anno giubilare, Monreale vivrà un bis della processione del Santissimo Crocifisso. A concludere il mese delle processioni ci sarà quella della Madonna del Popolo. Ma andiamo con ordine.

Sabato 3 maggio, come ogni anno, è in programma l’attesissima processione del Santissimo Crocifisso, che quest’anno avrà un epilogo inconsueto. Il simulacro del Cristo in croce, infatti, non farà rientro in Collegiata, sua sede abituale, ma si fermerà in cattedrale. Qui soggiornerà per una settimana esatta, fino a sabato 10 maggio, quando avrà inizio la processione-bis. Quel giorno però, assieme al Crocifisso, dal duomo normano uscirà pure la Madonna del Popolo, che solitamente compie il percorso cattedrale-chiesa di San Castrense la domenica “in Albis” .

Quest’anno, invece, con la Pasqua che è caduta nell’ultima decade di aprile, il “viaggio di andata” verso San Castrense è stato spostato al 10 maggio, proprio in considerazione del fatto che sarebbe uscito anche il simulacro del Santissimo Crocifisso, in una processione che è già stata ribattezzata quella della “Madre col Figlio”. Il percorso che è stato individuato è quello che dal Pozzillo porta al Canale, attraverso via Antonio Veneziano, per poi salire in via Pietro Novelli, ma stavolta non fino all’abbeveratoio, ma fino ai pilastri. Da lì inizierà il viaggio di ritorno. La Madonna del Popolo si fermerà a San Castrense, il Crocifisso, invece, proseguirà fino alla Collegiata, dove potrà sostare fino al 3 maggio 2026.

Gli appuntamenti con le processioni di maggio, però, proseguiranno il giorno 18, quando è in programma l’ultimo viaggio. Si tratta di quello della Madonna del Popolo che farà ritorno trionfalmente in cattedrale, al termine del suo consueto girovagare per le vie della città. A quel punto gli appuntamenti con le processioni per il mese di maggio potranno ritenersi conclusi. Per aspettare un’altra processione bisognerà arrivare fino al 22 giugno, giorno del Corpus Domini.