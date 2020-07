Il monrealese Vittorio Di Salvo nella segreteria provinciale del Pd

E' stato consigliere comunale a Monreale e revisore dei conti

PALERMO, 4 luglio – Il monrealese Vittorio Di Salvo è stato nominato nella segreteria provinciale del Partito Democratico. La notizia è stata resa nota ieri sera, quando ha preso corpo l’organismo che dirigerà la vita del partito all’interno della provincia di Palermo.

54 anni ad ottobre, laureato in Economia e Commercio, funzionario Istat, Vittorio Di Salvo è stato consigliere comunale a Monreale nella consiliatura 2004-2009, sotto l’amministrazione targata Toti Gullo. Nel 2014, in occasione delle primarie del Pd, in vista delle elezioni amministrative, superò lo scoglio del primo turno, per poi fermarsi al secondo, quando la consultazione della coalizione di centrosinistra incoronò Piero Capizzi, candidato sindaco dell’area. Di Salvo è stato pure componente del Collegio dei Revisori dei conti del Comune.

Soddisfatto Silvio Russo, neo segretario del circolo di Monreale del Pd, che parla di “grande risultato”.