Partito Democratico, partita la campagna di tesseramento

Il segretario cittadino, Silvio Russo: “Costruiamo assieme un grande partito”

MONREALE, 7 luglio – Ha preso il via il 30 giugno scorso la nuova campagna di tesseramento del Partito Democratico che avviene online, nel rispetto delle prescrizioni finalizzate a limitare il propagarsi del Covid-19.

A darne comunicazione è il neo segretario del circolo di Monreale, Silvio Russo che saluta con soddisfazione il clima di “ritrovato entusiasmo”, che, afferma, si sta generando attorno alla rinascita del partito. “Il merito – spiega Russo – è soprattutto del gruppo di giovani che si sta impegnando per far sì che il Pd possa tornare a recitare il ruolo di prima grandezza nel panorama politico locale, nel solco di quanto ha affermato il nostro segretario nazionale, Nicola Zingaretti, secondo il quale è opportuno spalancare le porte delle sezioni. Il Pd punta ad aprire ulteriormente agli insegnanti ed al mondo della scuola in generale, per farli re-incontrare con quell’area di centro sinistra alla quale hanno sempre appartenuto.

Ritengo opportuno ribadire l’importanza di porre particolare attenzione a tutte le sensibilità interne al partito, soprattutto a quelle dei cosiddetti “scontenti” al fine di lavorare proficuamente ala costruzione di un grande partito”.