Il mio obiettivo è quello di non deludere le aspettative

“Porterò avanti l'incarico con devozione e partecipazione”

MONREALE, 19 dicembre – “Nel momento in cui assumo l’incarico, da neo assessore desidero in primo luogo ringraziare chi mi ha preceduto per l’impegno, la dedizione e per il lavoro svolto”. Sono queste le prime parole da assessore di Paola Naimi, che ieri ha ricevuto l’incarico dal sindaco Alberto Arecidiacono, dopo questo mini rimpasto in giunta.

“ Ho avuto il vanto – prosegue la Naimi – di giocare questa partita per la città di Monreale a fianco del sindaco Arcidiacono, persona nella quale ho sempre creduto. L'onere e l'onore di ricoprire da subito il ruolo di consigliere, capogruppo e presidente della 1ª commissione Affari Istituzionali dando il mio contributo in un periodo particolare e difficile nel quale l'attuale amministrazione si è sempre impegnata, mantenendo fede alle promesse fatte.

L'impegno politico che mi accingo a ricoprire –dice ancora il neo assessore – è un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica e che troverà al mio fianco l'esperienza e l'entusiasmo dei consiglieri Di Verde e Ferreri. Sarò onorata, se riuscirò ancora una volta, a conquistare la fiducia di tutti e soprattutto della cittadinanza. Tra gli obiettivi principali c'è quello di non deludere le aspettative di benessere e sviluppo della nostra comunità. Un ringraziamento al sindaco Alberto Arcidiacono per la dimostrazione di fiducia, al mio gruppo “Alleanza Civica “e i gruppi di maggioranza certa che porterò avanti l'incarico con devozione e partecipazione”.