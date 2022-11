Giuseppe Di Verde nuovo assessore della giunta Arcidiacono

Subentra a Paola Naimi che lascia l'incarico

MONREALE, 24 novembre – Si è tenuto oggi pomeriggio il giuramento del neo assessore Giuseppe Di Verde che entra a far parte della giunta guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono.

Giuseppe Di Verde subentra a Paola Naimi, assumendone le stesse deleghe relative a Polizia Municipale, Protezione Civile e Trasporti. Il neo assessore entra in giunta da consigliere comunale dopo aver ricoperto nella scorsa amministrazione il ruolo di presidente del consiglio comunale.

L'avvicendamento arriva dunque nella gestione di uno dei settori nevralgici per la vita del comune per cui da oggi il neo assessore è ufficialmente in carica, entrando a far parte a pieno titolo della giunta municipale.