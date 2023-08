Incendi, in 300 sottoscrivono l'esposto del Pd di Monreale

In molti lamentano una scarsa attenzione della politica sul tema della prevenzione

MONREALE, 8 agosto – Nella giornata di sabato è stato depositato con una pec, presso le competenti autorità giudiziarie, civili e politiche, l'esposto redatto dal circolo del Partito Democratico di Monreale in relazione agli incendi di natura dolosa divampati su territorio monrealese nelle giornate dal 23 al 26 luglio.

Sono state oltre 300 le firme raccolte a sostegno dell'iniziativa, a riprova di quanto sentita sia la tematica della tutela del territorio e della necessaria prevenzione dei disastri ambientali.

"Registro con estrema soddisfazione il successo della iniziativa organizzata dal nostro circolo – afferma il segretario cittadino, Antonino Sciortino – In una domenica in cui gran parte dei concittadini monrealesi si trovava fuori città, in campagna o presso qualche località marina, abbiamo riscontrato una cospicua partecipazione alla raccolta firme indetta dal partito, sia nel centro di Monreale, sia presso le frazioni di Pioppo e San Martino delle Scale.

Tutti i firmatari hanno mostrato una estrema sensibilità verso le tematiche oggetto dell'esposto, lamentando la scarsa attenzione della politica sul tema della prevenzione degli incendi, nonché il totale stato di abbandono in cui molti si sono ritrovati (contrariamente a qualche fantasiosa ricostruzione dei fatti apparsa sui social), costretti a lottare a mani nude contro le fiamme per salvare famiglie, case e terreni.

Nel ringraziare tutti coloro che si sono spesi per il buon esito della iniziativa, mi auguro che l'impegno profuso dal circolo del PD di Monreale possa contribuire all'individuazione ed alla condanna dei responsabili, nonché a risvegliare la coscienza di qualche governante sulla necessità di un maggiore impegno sul tema della tutela ambientale e della prevenzione degli incendi”.