Domenica la processione della Madonna del Carmine, ecco il programma

Frattanto è già iniziata la novena

MONREALE, 13 luglio – Vanno mettendosi a punto i dettagli relativi ai festeggiamenti della Madonna del Carmine, che vedranno il loro momento culminante domenica prossima,17 luglio, con la solenne processione per le vie del quartiere.

Gli organizzatori stanno, via via, definendo tutti i punti del programma, che – dal punto di vista religioso – è già iniziato con gli appuntamenti quotidiani della novena.

Sabato 16 nelle ore pomeridiane i tamburini di Aspra di Tanino la Licata saranno in giro per le vie della città. Stessa cosa domenica mattina, 17 luglio, con ancora i tamburinai protagonisti.

Nel pomeriggio, alle 17,30 banda musicale in azione, quindi alle 18 la celebrazione della Santa Messa e quindi alle ore 19, l’inizio della processione, al termine della quale verranno sparati i giochi pirotecnici. Gli organizzatori chiedono ai residenti della zona Carmine e dintorni di esporre delle tovaglie con luci nei balconi.