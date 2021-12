Domani alle 21 Coro Gospel al Duomo di Monreale

“The Nightingales singers ensemble” in concerto

MONREALE, 21 dicembre – Nella splendida cornice del Duomo di Monreale domani sera alle ore 21 si esibiranno in un concerto gospel “The Nightingales singers ensemble”. L’evento, organizzato dal Comune di Monreale, è inserito nel programma "Natale Ritrovato ".

L’Ensemble proporrà un repertorio di classici natalizi per augurare attraverso il Canto gospel e spirituals il Buon Natale. Di seguito il programma:

1. SILENT NIGHT

2. ANGELS

3. OH HOLY NIGHT

4. JOY TO THEWORLD

5. WHEN YOU BELIEVE

6. IN THE ARM OF ANGELS

7. OH COME ALL YE FAITHFULL

8. WHITE CHRISTMAS

9. LOVE CAN TURN THE WORLD

10. TOTAL PRAISE

11. CAROL OF THE BELLS

12. YOU RAISE ME UP

13. ONE LOVE

14. JESUS WHAT A WONDERFUL CHILD BIS: MEDLEY NATALIZIO - OH HAPPY DAY

Ingresso libero con green pass fino ad esaurimento posti