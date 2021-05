Usque tandem è arrivato l’agognato momento di ''lucchiari'' alla grande!

Lucchiari sarà per i prossimi 10 anni, la nuova tendenza di moda femminile e maschile alla ricerca del tempo perduto. Lucchiari non è il verbo siciliano che viene usato per evidenziare l’atteggiamento ed il comportamento spesso collettivo da parte della cittadinanza, finalizzato a sparare cavolate, banalità, cretinate.

Lucchiari nella nostra favola-reportage, deriva dal mitico sostantivo inglese “Look”, che in lingua italiana significa “Apparire”, mostrarsi. Cosa non si farebbe in questa mediocre vita, per apparire migliori ed in perfetta sintonia con il senso della propria estetica e bellezza, in assoluto. Lucchiari è rifarsi il naso gibboso, il seno cadente e piccolo, il colore dei capelli sbiadito e fuori moda, è farsi crescere la barba o solo il baffo, è sapore di libertà senza frontiere. A proposito, lupus in fabula, oggi ho incontrato il mio fraterno amico Dott. Sandro Ciolla; ci siamo abbracciati e raccontato il mese di Aprile 2021, tracciando delle prospettive di futuro prossimo e lambendo solo il 25 ed il 31 dicembre 2021. “Caro Sandro ti trovo dimagrito e totalmente imbiancato nei tuoi capelli radi e brizzolati; ti vedo muovere come il vecchierello canuto e bianco nella celebre poesia-sonetto di Francesco Petrarca; ma tu, caro Sandro, non sei alla fine della tua esistenza terrena, sei ancora forte, senza sbavature, proiettato soltanto al bene supremo della tua famiglia. Devi essere meno paranoico e più atarassico e rilassato!”.

“Caro Professore amico mio, tu riesci a fare sognare anche le capre di Sgarbi, perché hai un grande dono: Sai scrivere e farti perdonare tutte le marachelle che combini quotidianamente”.

“Avvocato, io non combino marachelle! Cerco di fare rivoluzioni quotidiane in Letteratura, in Scienza, in Politica. Se in questo nostro modello di società, riesci ad essere una voce che canta all’unisono con migliaia di cittadini, allora comincia la grande disfida con i Pupari della Politica ed i loro servi sciocchi. Tra le mie Utopie, amerei mettere a bordo ring le lobby economiche e finanziarie che hanno messo in ginocchio milioni di cittadini. Purtroppo le mie, sono solo Utopie e possono avverarsi solo in un altro sistema solare, quando il nostro sarà ormai in totale dissoluzione”.

COPYRIGHT © BY SALVINO CAPUTO