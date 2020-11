Natale del 2020 sarà un giorno normale e la nave sarà un puntino

fumetto di Salvino Caputo



Non sono in vena di far festa in attesa del Natale 2020, perché lo considero un giorno come tanti nella routine delle nostre festività. Siamo tutti in viso pallidi, tutti agli arresti domiciliari e non potremo più concederci divagazioni sul tema.

C’è stato un tempo migliore che era allegria, spiritualità, voglia di festa e tradizione. Gesù bambino assistito dal bue e l’asinello, da mamma Maria e Giuseppe sono un ricordo molto lontano. Natale che verrà sarà un giorno come tanti, routinario e malinconico. Non citerò più il demone della pandemia né i DCPM del Governo Giallo Rosso e le linee guida da seguire pedissequamente, anche all’interno delle nostre abitazioni. Non sarò disobbediente, ma dovendo trascorrere le prossime festività in compagnia di mia moglie, non indosserò la mascherina. Un giorno dopo l’altro, il tempo delle festività scorrerà implacabile ed impietoso.

Un giorno dopo l’altro, ricordando il mitico Luigi Tenco, le strade saranno sempre uguali, mi auguro senza spazzatura e plastica, le case non cambieranno la loro morfo-volumetria e saranno le stesse case. I nostri occhi, specchio della nostra anima, cercheranno sotto un divano quell’avvenire che avevano sognato e non riusciranno a trovarlo fino al 2024, quando ritorneremo sereni e liberati dall’angoscia di vivere. La maledetta nave lascerà il porto della nostra vita e dalla riva sarà un puntino tanto lontano. Tireremo un mega sospiro di sollievo e riprenderemo un ciclo normale della nostra esistenza in compagnia delle nostre abitudini e tenori di vita. Ho imparato da questo triste 2020 che si può cambiare tenore di vita e si può ritornare alle magiche tradizioni di famiglia, umili e non sfarzose.

Chi vorrà concedersi per il futuro prossimo gli ozi di Capua, rilegga la storia e ne trarrà giovamento. Annibale ed il suo esercito, accolti con tutte le comodità, comfort e cene lussureggianti dagli abitanti della mitica città campana, s’infiacchirono al punto tale da auto-decretarsi la totale decadenza delle forze fisiche e la grinta dei grandi combattenti. Banchettare avidamente, stordirsi con troppo vino e lasciarsi andare con le prostitute e le bellissime escort, cinguettare come un uccello per conquistare fama, potere e gloria, non coronerà mai i tuoi sogni di gloria! Ma questa è un’altra storia da imparare a memoria.

Copyright © By Salvino Caputo