Scuola Morvillo, arrivano i banchi monoposto per la primaria

La consegna sarà completata domani

MONREALE 21 ottobre – Dopo l'arrivo dei primi 175 banchi monoposto per le classi della scuola secondaria, arrivano anche quelli per la scuola primaria.

I nuovi banchi permetteranno di organizzare e sfruttare tutto lo spazio disponibile all’interno delle classi nel rispetto delle misure legate al distanziamento, facendo parte della fornitura che la scuola aveva richiesto ad agosto al ministero in seguito alle procedure per l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza.

Al fine di consentire la sostituzione dei vecchi banchi con quelli appena arrivati sarà necessario per la giornata di domani e dopodomani , 22 e 23 ottobre, sospendere, in accordo con il Comune, le attività didattiche delle classi di scuola primaria.

La sospensione delle lezioni consentirà di definire la sistemazione delle aule già avviata oggi, ma anche lo svolgimento delle operazioni di sanificazione dei locali scolastici dopo la consegna dei banchi così come previsto dai protocolli di sicurezza.