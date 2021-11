Scuola Morvillo, al via potenziamento della lingua inglese

Da domani prenderanno il via corsi di lingua inglese per alunni con docente madrelingua del British Institutes

MONREALE, 28 novembre – L’istituto comprensivo ''Francesca Morvillo'' ha deciso di potenziare l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare, puntando sulla competenza linguistica.

La scuola sta infatti mettendo in campo dei progetti che siano di ampliamento del curricolo di lingua inglese. Gli alunni di tutte le classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado da domani seguiranno un’ora di lezione di inglese al giorno sotto la guida dell’insegnante madrelingua, Nancy Barbera del British Institutes di Palermo.

Inoltre da gennaio partiranno i progetti Pon dove quattro moduli per la media e tre per la primaria saranno dedicati alla lingua inglese. In particolare, ben 30 ore pomeridiane settimanali saranno prevalentemente dedicate agli alunni di terza media che così porteranno con loro, nel prosieguo della loro carriera scolastica, un bagaglio conoscitivo importante per affrontare al meglio le sfide formative che la società del futuro impone.

''Abbiamo deciso di puntare sul potenziamento della lingua inglese - ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente scolastico - poiché riteniamo fondamentale accrescere in tal senso l’offerta formativa curricolare ed extracurricolare della nostra scuola. Da domani, il nostro istituto grazie al docente madrelingua avrà al suo interno un vero e proprio laboratorio linguistico in cui i nostri alunni potranno seguire un’ora di lezione giornaliera internamente in lingua inglese. Sarà un’occasione formativa ma soprattutto di crescita culturale capace di far sviluppare e accrescere le loro competenze in lingua inglese''.