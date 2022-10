Sicily Music Academy, partono le iscrizioni al corso di perfezionamento con la cantante Karima

L'ex protagonista di “Amici” sarà a Monreale. Per aderire c'è tempo fino al 5 novembre

MONREALE, 18 ottobre – La Sicily Music Academy, ente di Formazione musicale che opera nel territorio della Provincia di Palermo diretta dal maestro Davide Cutrona, ha aperto le iscrizioni ai corsi di alto perfezionamento, in questo caso nella materia accademica di canto moderno.

La scelta fatta dal direttore dell'accademia è ricaduta sulla nota cantante Karima, allieva uscita nel 2009 dalla fucina di Amici di Maria De Filippi e partecipante qualche anno fa a Tale e Quale Show su Rai 1.

Karima era già stata in Sicilia e dopo la precedente masterclass nell'ottobre del 2020 nella stessa accademia si è subito resa disponibile a questo percorso che sarà dedicato a cantanti, vocal coach e performers. Il corso si terrà nella sede accademica di Monreale. Partirà a fine novembre con il termine ultimo per iscriversi fissato per il 5 novembre.

Per Informazioni :

Tel. 329 37 15 380

Whatsapp Direct - https://bit.ly/3xBrtNJ

Email. sicilymusicacademy@gmail.com