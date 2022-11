Scuola Morvillo, premiati i vincitori del concorso ''Un poster per la pace''

Premiati i disegni degli alunni della scuola media

MONREALE, 15 novembre –Si è svolto ieri nell’aula magna della scuola ''Francesca Morvillo'' il momento conclusivo del progetto formativo ''un poster per la pace'' promosso dai ''Lions Club Guglielmo II''.

Il progetto ha visto la partecipazione degli alunni di scuola secondaria di primo grado dell’istituto scolastico monrealese. Questi ultimi hanno elaborato dei disegni aventi come tematica principale ''la pace con compassione'' nei suoi diversi significati, i disegni più significativi sono stati premiati nel concorso. Per il primo classificato è arrivato come premio un buono da 100 euro da spendere nell’acquisto di materiale didattico su Amazon.

Inoltre, l'elaborato arrivato primo parteciperà ad una selezione nazionale per cui la dirigente Francesca Giammona ha ringraziato il presidente dei ''Lions Club Guglielmo II'', Giacomo Morello, e l’architetto Genovese per aver dato la possibilità all’istituzione scolastica di partecipare a questo importante percorso formativo.

''Quando insegniamo ai giovani il valore della pace insieme alle competenze di cui hanno bisogno per essere sani risolutori di conflitti - ha affermato la dirigente Francesca Giammona - forniamo alla futura generazione gli strumenti di cui ha bisogno per diventare un insieme di uomini e donne attivi e protagonisti del vero cambiamento''.