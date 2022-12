Monreale accoglie il liceo Don Bosco Ranchibile

In occasione della festa dell'Immacolata una messa in duomo con il vescovo e visita del municipio

MONREALE, 7 dicembre – Grande giornata di festa per il liceo Don Bosco Ranchibile di Palermo che ha festeggiato oggi la festività dell'immacolata con una solenne messa celebrata in cattedrale per l'occasione dall'arcivescovo, monsignor Gualtiero Isacchi.

Monreale ha oggi vissuto un importante momento di partecipazione e ospitalità, accogliendo tutti gli studenti del liceo Don Bosco Ranchibile di Palermo in occasione della festività dell'Immacolata. Gli studenti accompagnati da docenti e sacerdoti, guidati dal direttore Don Domenico Saraniti e dal preside Nicola Filippone, sono arrivati in mattinata a Monreale per celebrare questa festività. Una ricorrenza quest'ultima tanto cara ai salesiani, segnata dal ricordo dell'inaugurazione dell'oratorio proprio in occasione dell'Immacolata Concezione del 1841, nel celebre incontro di Don Bosco con Bartolomeo Garelli.

Per l'occasione l'arcivescovo di Monreale, monsignor Gualtiero Isacchi, ha presieduto la celebrazione eucaristica con gioia ed entusiasmo all'interno della cattedrale, rivolgendosi nella sua omelia direttamente ai giovani studenti della scuola salesiana. Si è trattato di un momento davvero intenso, vissuto da tutti con tanta gioia e partecipazione. In tarda mattinata, prima di fare rientro a Palermo, una delegazione di studenti guidata dalla dirigenza scolastica è stata accolta nella sala rossa del municipio dal sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, che ha voluto omaggiare la dirigenza scolastica dell'istituto del tradizionale simbolo raffigurante lo stemma del comune di Monreale, realizzato in ceramica, e complimentarsi per la scelta di venire a Monreale.