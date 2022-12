Scuola Morvillo, domani pomeriggio ''Open Day in uscita''

Appuntamento nella sede della scuola secondaria dalle 15,30 alle 18,30

MONREALE, 18 dicembre – Domani pomeriggio, dalle 15:30 alle 18:30, presso i locali della scuola secondaria “Francesca Morvillo”, si terrà un momento di informazione e di confronto tra gli studenti delle classi terze, quelli della scuola Guglielmo II e i referenti di un congruo numero di istituti superiori del territorio e delle aree limitrofe, allo scopo di promuovere scelte consapevoli da parte dei ragazzi e delle famiglie, nel delicato momento di passaggio ad ordine superiore.

In tale occasione, i docenti degli istituti superiori, coadiuvati da alcuni allievi in veste di tutor, proporranno e promuoveranno la loro offerta formativa, fornendo materiali divulgativi e avviando un proficuo dialogo con gli studenti prossimi alla scelta del loro futuro scolastico.

L’attività, organizzata e promossa in un clima di ampia collaborazione tra i due istituti monrealesi si inserisce in un più ampio percorso di orientamento che ha visto, fin dall’inizio dell’anno scolastico¸ i docenti impegnati in un fattivo sostegno dei loro allievi, con particolare riferimento alla valorizzazione delle loro competenze ed inclinazioni.