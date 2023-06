Oggi la marcia per la sostenibilità ambientale della scuola Morvillo

Il corteo è partito dalla scuola per giungere in piazza Guglielmo

MONREALE, 1 giugno – Si è svolta oggi la marcia per la sostenibilità ambientale della scuola Morvillo. Dalle 10 alle 12, infatti, la marcia ha preso le mosse dalla sede dell’istituto scolastico per arrivare in piazza Guglielmo.

Più di 900 alunni e una cospicua rappresentanza dei genitori hanno percorso le vie cittadine con cartelloni, magliette tematiche, canti e slogan. “Il tema della sostenibilità - fa sapere Francesca Giammona, dirigente della scuola - è stato il file rouge di tutto il percorso educativo-didattico, nell’ottica di un percorso in cui legalità, da concetto astratto, deve realizzarsi in gesti concreti e tematiche. Solo in questo modo si fa davvero “Legalità”, se attraverso questi progetti e iniziative riusciamo a preparare i nostri giovani alunni ad essere cittadini consapevoli e responsabili. Ringrazio tutto il personale scolastico, i docenti, lo staff di dirigenza e le insegnanti Sciambra e Carrozza, referenti per la legalità”.

In piazza Guglielmo il corteo è stato raggiunto dal sindaco Alberto Arcidiacono, dagli assessori Letizia Sardisco e Sandro Russo e dal consulente del sindaco Salvo Giangreco. Il sindaco ha ringraziato ragazzi e genitori per la loro testimonianza attiva e il personale scolastico perché, portando avanti l’azione educativa con passione e dedizione, diventano modelli di riferimento per le nuove generazioni.

La dirigente Francesca Giammona, infine, ha ringraziato sentitamente l’assessore Di Verde, il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli e l’associazione Overland per aver posto in essere le condizioni necessarie di viabilità stradale per l’ordinato svolgimento del corteo.