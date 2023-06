Giochi della Legalità alla Morvillo: vince lo sport e il fair play

Grande festa oggi alla Morvillo

MONREALE, 5 giugno – Grande festa dello sport e della cooperazione oggi presso l’istituto Morvillo dove tutti gli alunni delle classi quarte di scuola primaria hanno partecipato ai giochi della legalità organizzati dalla scuola su impulso del Consiglio d’Interclasse.

I giochi, coordinati da Marco Di Carlo, tutor del progetto ministeriale “Scuola Attiva Kids”, hanno dato la possibilità di mostrare ai genitori i percorsi di educazione fisica svolti durante l’anno, in un clima di festa e collaborazione. Scopo dei giochi, infatti, non è stato quello di classificarsi primi in gare sportive ma riuscire a fare gioco di squadra, cooperando per un fine comune.

I bambini, divisi in quattro squadre per tiro a sorte, hanno dovuto creare sintonia con compagni di altre classi, con i quali si è subito creato un legame fatto di intesa e precisione. La competitività è stata immediatamente sostituita dall’empatia perché se gareggiare è stato importante, ancor di più lo è stato incoraggiare e tifare per la squadra in gara.

Alla fine ai bambini sono stati assegnati degli attestati in cui, insieme a velocità e coordinamento, spiccavano caratteristiche quali la cooperazione, la sinergia e il fair play.