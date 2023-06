Scuola Morvillo, vanno in pensione Anna Maria Badagliacca e Nino Intravaia

Ai due storici docenti della scuola primaria ieri il saluto di dirigenti e colleghi

MONREALE, 27 giugno – Si è svolto ieri mattina il collegio dei docenti conclusivo dell’anno scolastico dell’istituto Morvillo e, con esso, l’ultimo adempimento scolastico di due docenti storici della scuola primaria: Anna Maria Badagliacca e Nino Intravaia.

Nel corso di una emozionante cerimonia nell’aula magna “Luigi Caracausi”, i neo pensionati sono stati salutati e festeggiati da tutto il personale della scuola e dai dirigenti scolastici Francesca Giammona e Stefano Gorgone. Fra applausi, commozione e ringraziamenti, la preside Giammona è intervenuta per sottolineare le qualità umane e professionali dei docenti che, sicuramente, con l’inizio del periodo di quiescenza, lasceranno un vuoto nel cuore di tanti alunni e colleghi con i quali sono stati condivisi momenti di lavoro ma anche di amicizia.

Al ringraziamento personale della Dirigente per il lavoro svolto, si è unito il preside Stefano Gorgone che ha ripercorso le tappe della carriera scolastica di entrambi i docenti. “Anna Maria Badagliacca, storica docente di religione”, ha sottolineato Gorgone, “ha svolto il suo ruolo di docente ed educatrice mettendo al centro l’alunno con la sua specificità. Nino Intravaia, maestro curriculare, è stato per tanti anni e per tantissimi bambini un saldo punto di riferimento nel loro percorso di crescita. Ad entrambi va il merito di aver contribuito a consolidare, all’interno dell’istituto, la cultura dell’appartenenza che fa della scuola Morvillo un ambiente educativo in cui i valori umani e civili trovano solide radici e valide affermazioni.”

Alla cerimonia era presente una delegazione della scuola Veneziano-Novelli dove, negli ultimi anni, la maestra Badagliacca completava il suo orario di servizio facendosi apprezzare anche al di fuori della scuola Morvillo.