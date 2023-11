Scuola dell'infanzia ''Il Girasole'', iniziativa contro la violenza sulle donne

La scuola ribadisce il proprio impegno in favore di questa importante attività di sensibilizzazione. LE FOTO

MONREALE, 22 novembre – Come sempre avvenuto, ma soprattutto quest'anno, la scuola dell'infanzia Il Girasole torna ad organizzare iniziative e attività volte a sensibilizzare anche i più piccoli a temi come l importanza della non violenza contro le donne.

“Alla luce degli eventi tragici che purtroppo in questi giorni hanno coinvolto ancora una volta una giovane donna – si legge in una nota della scuola – è dovere morale, in quanto agenzia educativa, informare, fare riflettere e soprattutto avviare percorsi di crescita e modelli di riferimento sani. Il Girasole, da sempre attento alle tematiche attuali, che in maniera semplice e con le metodologie appropriate, vengono proposte a bambini anche così in tenera età, anche quest'anno dice stop alla violenza di ogni tipo contro le donne.

Lo fa proponendo una serie di attività a tema, facendo attenzione a non urtare la sensibilità dei bambini così piccoli e allestendo all'interno dei suoi locali, come ogni anno un' installazione temporanea con i simboli e i messaggi della lotta non violenta con la speranza di andare oltre modelli culturali tradizionali ancora fortemente radicati nella nostra società e costruire fin da piccoli relazioni basate sui principi di parità, equità rispetto e inclusività.

L'iniziativa porta la firma della responsabile Lilly Grispino, della coordinatrice didattica Mariangela Morfino, delle maestre ed educatrici Rachele Nicolosi, Anna Maria Signorello, Lena Vilardi, Serena Fortezza e Irene Spinnato.