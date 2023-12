Scuola Guglielmo II, presentate le date degli Open Day

Serviranno per conoscere l’offerta formativa e le dotazioni per gli ambienti didattici innovativi

MONREALE, 15 dicembre – Tempo di Open days per la scuola Guglielmo II. L’istituto, diretto da Irene Bornelli, grazie ai fondi del Progetto PNRR “Virtual School", progettato con il contributo dei docenti del team per l’innovazione digitale La Rocca Liliana e Giovanni Ignoffo e dell’animatrice digitale Laura Gambino ha potuto adeguare in modo innovativo gli ambienti di apprendimento in tutti i plessi.

Ha garantito in tal modo lo sviluppo delle abilità cognitive, emotive e relazionali degli studenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Innovativi schermi touch, tavoli interattivi, robotica, microscopi , laboratori linguistici e STEM, strumentazioni per stimolare gli allievi, ma anche per favorire le attività di coding, inglese e motricità permetteranno di arricchire l’offerta formativa della scuola.

L’istituto attiverà anche progetti sportivi promossi in collaborazione con MIM, Ministero della Salute e società sportive attive nel territorio, per migliorare stili di vita ed incoraggiare la pratica sportiva; ampio spazio sarà inoltre dedicato ad iniziative rivolte alla promozione della lettura, grazie alla ricca dotazione libraria di cui la biblioteca scolastica digitale dispone e di cui si è ulteriormente arricchita grazie a donazioni private e alla partecipazione al progetto “Io leggo perchè”.

Verranno anche presentati i progetti di Lingua Inglese, finalizzati alla certificazione Trinity che, anche quest’anno consentiranno agli studenti di Scuola Secondaria e, per la prima volta, anche di scuola primaria di potenziare le competenze audio-orali della lingua Inglese e accedere a fine Maggio agli esami di certificazione Trinity, di cui la Scuola è centro registrato e per il quale ha ottenuto lo scorso anno un importante riconoscimento per il grado di preparazione acquisito dagli alunni

I docenti della scuola infanzia, primaria e secondaria di I Grado sono pronti ad incontrare le famiglie per presentare l’ offerta formativa della scuola e far visionare i locali.

Per questo martedì 19 dicembre per la scuola primaria e mercoledì 20 dicembre per la scuola secondaria si svolgeranno gli Open Days.

I ragazzi parteciperanno a laboratori musicali, artistici, linguistici, sportivi; verranno presentati i laboratori linguistici e STEM e i docenti presenteranno alle famiglie le iniziative che sono state progettate per il prossimo anno: dai progetti curricolari a quelli extra-curricolari, dalle visite guidate ai viaggi d’istruzione.

Gli Open Days per la Scuola Secondaria verranno riproposti Mercoledì 17 gennaio, in prossimità delle iscrizioni, quando anche gli uffici di segreteria rimarranno aperti per offrire supporto alle famiglie.