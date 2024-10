"Un nonno a scuola", oggi l’iniziativa della scuola Guglielmo

Alcuni nonni sono andati a scuola assieme ai loro nipoti

MONREALE, 2 ottobre – L’istituto comprensivo Guglielmo II di Monreale quest’anno ha celebrato la festa dei nonni con la giornata “Un nonno a scuola” (…)

(…) per riconoscere ufficialmente il ruolo fondamentale che i nonni hanno nella nostra società, nell’aiutare la famiglia e nell’accudimento dei nipoti, come fossero veri e propri angeli custodi.

“Non a caso - recita una nota della scuola – è stata scelta la data proprio del 2 ottobre per festeggiarli, giorno in cui la Chiesa festeggia gli angeli. Avere i nonni è un gran dono, spesso ci si accorge della loro importanza troppo tardi, ma il loro amore resta immenso, anche quando da angeli sulla terra, diventano angeli su nel cielo”.

La presenza dei nonni, si sa, svolge un ruolo di grande importanza nella vita dei nipoti ed è per questo che oggi, nei plessi “Agnese Piraino Leto Borsellino” di Aquino e ”Mattarella “ di Monreale sono stati accolti dalle classi di scuola primaria le nonne e i nonni degli alunni. L’iniziativa è stata accolta da parte di grandi e piccini con entusiasmo e commozione, i nonni hanno avuto il piacere di sedersi nei banchi accanto ai loro nipoti e insieme hanno svolto attività didattiche e ludico–creative, e sono stati intervistati dagli alunni sulla vita scolastica di allora.

La dirigente dell’istituto Irene Bornelli ribadisce come “trascorrere la propria infanzia a stretto contatto con i nonni, per ragioni di lavoro e impegni, può rivelarsi un dono davvero irripetibile, inestimabile, per un bambino. Perché il nonno o la nonna sono un tesoro prezioso, dei magici cantastorie capaci di raccontare per ore e ore vicende fantastiche, episodi emozionanti, aneddoti divertenti, e la cosa più sorprendente è che, molto spesso, non sono storie inventate ma si tratta di momenti della loro vita, di avvenimenti straordinari che hanno vissuto in prima persona.

Alcuni nonni hanno conosciuto realtà terribili, come la fame, la guerra, perfino la prigionia, e non c’è modo migliore di apprendere la storia del nostro paese da chi quella storia l’ha vissuta, assistendo ai mutamenti, vivendo sulla propria pelle eventi politici e storici che hanno creato il mondo che conosciamo, in cui viviamo.

I nonni rappresentano un prezioso punto di riferimento per le giovani famiglie, dunque, e soprattutto come custodi di valori, di tradizioni, di testimonianze del passato, di ricordi. Il regalo più bello da fare ai nonni nel giorno della loro festa è il tempo. Tempo da trascorrere con loro magari organizzando una bella gita tutti insieme o magari fare qualcosa che ai nonni piace davvero, come andare al cinema, a teatro, alle giostre, in un museo”.