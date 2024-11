Dipendenza da smartphone e utilizzo consapevole, se ne è parlato alla scuola Guglielmo

Il progetto è condotto in collaborazione con l'Asp di Palermo

MONREALE, 1 novembre – Martedì scorso, nell’istituto comprensivo Guglielmo II di Monreale, ha avuto inizio la formazione dei docenti prevista, tra le altre attività, dal progetto (...)

(…) “Internauti interistituzionali: una nuova alleanza per un consapevole e intelligente utilizzo di smart-phone e device” realizzato dall’ASP di Palermo, in collaborazione con un partenariato del Terzo Settore guidato da Vivi Sano ETS..

Nell’aula magna del plesso di Aquino Leto- Borsellino 35 docenti dell’istituto hanno partecipato all’incontro formativo, sperimentando vari approcci per intervenire in classe sulla tematica della prevenzione e promozione della salute sul tema delle dipendenze da device, tenuto da Roberto Gambino, referente per la ricerca e l'internazionalizzazione sanitaria dell'ASP di Palermo e referente scientifico del Progetto "Internaut…i”, in collaborazione con la rete di ETS guidata da Vivi Sano ETS.

In risposta all'emergenza crescente dei comportamenti problematici e non corretti nell’utilizzo dei dispositivi digitali tra gli adolescenti e, soprattutto, nell’età pediatrica il piano regionale della prevenzione ha previsto azioni specifiche per contrastare questo fenomeno allarmante. Il progetto, che si propone di coinvolgere studenti ed insegnanti, mira tra l’altro a creare un ambiente educativo più sano e consapevole riguardo all'uso degli strumenti digitali.

Negli ultimi anni, l'uso eccessivo di smartphone, tablet e computer ha assunto proporzioni tali da destare preoccupazione tra esperti e pedagogisti. Studi recenti evidenziano che quasi il 40% degli adolescenti italiani passa più di 6 ore al giorno davanti a uno schermo, con conseguenze significative sulla salute fisica e mentale. Disturbi dell'attenzione, ansia e depressione sono solo alcune delle patologie associate a un uso smodato dei dispositivi. Il Progetto pilota, in precedenza effettuato dall’ASP di Palermo, ha raccolto dati preoccupanti sui comportamenti a rischio di gestanti, neo mamme, genitori e bambini e adolescenti.

Il progetto propone diverse attività:

interventi informativi e formativi e di prevenzione primaria, anche selettiva, per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, articolati in plenaria e in gruppo classe;

informazione e sensibilizzazione per i genitori;

interventi formativi, con l’utilizzo dell’approccio del Cooperative Learning, rivolto ai Docenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado;

campagne informative a mezzo stampa e social-web;

eventi formativi, anche ECM, rivolti alle comunità professionali (primo evento previsto il 09/11/2024 – Aula Formazione ASP di Palermo, via Onorato n.6);

sportello consulenziale con psicologhe-psicoterapeute esperte in problematiche di dipendenze senza sostanze in collaborazione e con la supervisione del Ce.Di.S.S. dell’ASP di Palermo.

Già 25 scuole del palermitano hanno aderito al progetto, esprimendo un forte sostegno per iniziative che possano tutelare la salute dei propri alunni.

La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Guglielmo II di Monreale, Irene Bornelli ha dichiarato: “Siamo entusiasti di partecipare a questa iniziativa e di essere i primi a formarci. Crediamo fermamente che la scuola debba essere un luogo sicuro, dove i ragazzi possano apprendere anche a vivere in modo equilibrato nel mondo digitale. È fondamentale che anche le famiglie s’impegnino a gestire il tempo che i propri figli trascorrono sui dispositivi. Questo progetto è un passo nella giusta direzione”.

Con questo intervento, l’ASP di Palermo da un contributo concreto nel creare un futuro in cui tecnologia e benessere possano coesistere, formando generazioni più resilienti e capaci di affrontare le sfide di un mondo in continua evoluzione. Il successo di questa iniziativa potrebbe segnare un cambiamento significativo nel modo in cui viviamo e interagiamo con la tecnologia, avviando un dialogo positivo tra tutte le componenti della società.

In attesa di ulteriori sviluppi, la speranza è che questi interventi possano servire da modello, dimostrando che è possibile educare e prevenire, promuovendo un uso sano e consapevole dei dispositivi digitali.