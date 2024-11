La Giornata della Gentilezza degli alunni della scuola Guglielmo

Un progetto condiviso attraverso la drammatizzazione. LE FOTO e IL VIDEO

MONREALE, 14 novembre – In occasione della Giornata della Gentilezza e della Giornata Internazionale per i Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria del plesso “Agnese Piraino Leto Borsellino” di Aquino dell’istituto comprensivo “Guglielmo II” (…)

(…) hanno preso parte a un progetto condiviso attraverso la drammatizzazione di una storia sulla gentilezza corredata da manufatti in cartoncino colorato con effetto 3D, realizzando la Girandola e il Puzzle della Gentilezza.

Mentre gli alunni della classe quinta primaria della sede centrale di via Benedetto D’Acquisto di Monreale hanno trascorso una mattinata con gli anziani della Casa “ Monsignor Benedetto Balsamo” condividendo la merenda e cantando con i bambini, che alla fine hanno donato loro dei fiori realizzati in classe.

La dirigente Irene Bornelli puntualizza come queste attività siano volte “al rispetto e alla gentilezza, quali valori fondamentali su cui intessere relazioni positive e costruttive con gli altri. La gentilezza si dimostra nei piccoli gesti: imparare a dare valore a parole come grazie, per favore, prego e scusa è un modo di rendere migliori noi stessi e gli altri.

Ogni giorno, ma in questi due in particolare, nelle varie attività nelle classi si è focalizzata l’attenzione al rispetto verso il prossimo, all’importanza dei piccoli gesti, alla pazienza e alla cura dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri, ai bisogni e ai diritti dei bambini che non sono ancora rispettati e tutelati allo stesso modo in tutto il mondo”.