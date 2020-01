Al via la derattizzazione, chiuso domani il plesso ''Mario D'Aleo"

Al via la derattizzazione, chiuso domani il plesso ''Mario D'Aleo"

Lo ha disposto il sindaco Alberto Arcidiacono. Si torna in classe lunedì mattina

MONREALE, 16 gennaio – Prenderanno il via oggi pomeriggio le operazioni di derattizzazione presso il plesso "Mario D'Aleo" che ospita pure la scuola “Francesca Morvillo” di Monreale. Lo ha stabilito con apposito provvedimento il sindaco Alberto Arcidiacono, dopo le segnalazioni ricevute da parte del personale scolastico. Per questo motivo il plesso di via Biagio Giordano, domani resterà chiuso.

La derattizzazione sarà quindi effettuata a partire da oggi pomeriggio e comporterà un arco di tempo di 48 ore, necessario al completamento delle operazioni. Gli studenti, pertanto, torneranno in aula lunedì prossimo, 20 gennaio, quando prenderanno il via parallelamente, gli interventi di decespugliamento degli spazi esterni alla scuola, attualmente caratterizzati dalla presenza di erbacce e sterpaglie.