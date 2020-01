San Martino: troppo freddo nelle aule della materna, protestano i genitori

Minacciano l’occupazione della Sala Rossa qualora il problema dovesse persistere

MONREALE, 22 gennaio – Troppo freddo in classe, con i bambini costretti a seguire le lezioni con giubbotti, sciarpe e cappelli e scatta la protesta dei genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di San Martino delle Scale, appartenente all’istituto “Margherita di Navarra”.

Di stamattina è la lettera inviata al sindaco Alberto Arcidiacono, nella quale, oltre a rappresentare le loro lagnanze per i disagi cui sono costretti a fare i conti i loro figli, minacciano l’occupazione della Sala rossa qualora il problema non dovesse essere risolto.

“Vogliamo invitarla – scrivono, tra le altre cose, nella loro polemica missiva diretta al primo cittadino - a fare visita ai nostri bambini che frequentano la Scuola dell’Infanzia di San Martino delle Scale per constatare di persona e provare anche lei “qualche brivido”, dato che i nostri figli frequentano una scuola non adeguatamente riscaldata e quindi sono costretti a rimanere con tanto di cappelli e giubbotti per svolgere le normali attività didattiche. Siamo davvero indignati che le numerose richieste fatte da parte della dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi siano rimaste inevase e, qualora questa nostra lettera non producesse l’esito sperato, saremo costretti a occupare la Sala Rossa”.