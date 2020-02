Scuola Morvillo domani chiusa per le pulizie straordinarie

Gli altri istituti comprensivi sono chiusi per il Carnevale

MONREALE, 23 febbraio – Domani, lunedì 24 febbraio, la scuola Morvillo resterà chiusa per consentire l’effettuazione delle pulizie straordinarie. Lo ha deciso un’ordinanza del sindaco Alberto Arcidiacono, che dispone lo stop delle lezioni.

Il provvedimento, al di là della normale azione di prevenzione, dettato dal momento contingente, si giustifica con la concomitanza con il Carnevale, le cui giornate tradizionalmente, sono fra le meno produttive dal punto di vista scolastico.

La scuola Morvillo, in questo modo, si uniforma a quello che succede negli altri istituti monrealesi che già, ad inizio dell’anno scolastico, avevano previsto un giorno di vacanza, proprio in occasione della ricorrenza carnevalesca.

“Attualmente non abbiamo ricevuto comunicazioni o notizie in merito ad eventuali casi sospetti. La scuola Morvillo rimarrà chiusa domani, approfittando di questa breve vacanza, per una pulizia straordinaria.Nessun allarme”. Così il sindaco commenta il momento particolare, legato alla psicosi del coronavirus, sul suo profilo facebook.

A Palermo, frattanto, città nella quale frequentano le lezioni pure diversi studenti monrealesi, il sindaco Leoluca Orlando, dopo aver avuto contatti in mattinata con tutte le autorità locali e regionali, politiche e sanitarie, afferma che non ci sarà nessuna sospensione per "Educarnival", con scuole e uffici che rimarranno aperti.

"Non vi è assolutamente alcuna ragione che possa motivare a Palermo provvedimenti drastici come il divieto di svolgere manifestazioni pubbliche all'aperto o la chiusura delle scuole – afferma Orlando – Stiamo tutti seguendo in modo preciso le indicazioni che arrivano dalle autorità sanitarie, invitando i cittadini a rispettare le poche, semplici ma fondamentali istruzioni che sono state date per la prevenzione della diffusione del virus. Proprio per questo invito gli insegnanti, soprattutto quelli con bambini più piccoli, a dedicare del tempo a fare una corretta informazione, utilizzando il materiale informativo prodotto dal Comune o dal Ministero. Stesso invito ad attuare le misure di prevenzione rivolgo al personale comunale, cui già oggi è stato inviato per posta elettronica il Vademecum informativo del Comune".