Performance di Natale per i bambini della scuola d'infanzia ''Morvillo''

Rientra nel progetto ''Natale nel cuore''. LE FOTO

MONREALE, 20 dicembre – Giovedì scorso, giorno 17 dicembre, i piccoli della scuola Morvillo, guidati dalle loro maestre, all’interno del piazzale della scuola e alla sola presenza del Dirigente Scolastico, hanno realizzato delle performance inerenti al progetto ''Natale nel cuore''.

In questo anno speciale, tra paure e divieti, le docenti della scuola dell’infanzia Morvillo hanno voluto far rappresentare ai bambini il sentimento immutabile e sempre vero del Natale: l’universalità dell’amore donato da Gesù.

Con magliette di colore diverso per rappresentare l’umanità e sul volto i simboli natalizi riconosciuti in tutto il mondo, i piccoli hanno danzato filastrocche e canti, suscitando un’atmosfera di pace, di serenità e di gioia.

La performance con un’emozionante Valzer delle candele quale augurio per tutti che dopo il buio risplenda di nuovo la luce. Ai genitori, che per le misure anticovid è stata negata la possibilità di assistere allo spettacolo dei bambini, verrà inviato il video dei loro bambini.