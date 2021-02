Scuola Morvillo, al via la distribuzione di libri di testo e kit didattici

L’iniziativa resa possibile grazie alla partecipazione all’avviso pubblico del ministero dell’Istruzione

MONREALE, 10 febbraio –Ha preso il via per l’istituto comprensivo “Francesca Morvillo” la distribuzione di libri di testo e kit didattici destinati agli alunni acquistati dopo l’assegnazione dei relativi fondi ministeriali.

L'iniziativa promossa nella scorsa estate dal ministero dell'Istruzione rientra nell'ambito del Programma operativo nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'' 2014/2020. L'obiettivo specifico del progetto è quello di incentivare le competenze chiave degli studenti attraverso attività di miglioramento e potenziamento dei settori disciplinari di base: italiano, lingue straniere, matematica, scienze, tecnologia e nuovi linguaggi. L'apprendimento di tali discipline, grazie ai finanziamenti concessi, potrà essere rafforzato attraverso gli strumenti didattici tra cui libri di testo e specifici kit didattici.

Dopo l'emanazione dell'avviso pubblico per il supporto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisto di libri di testo e kit didattici, il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministero ha reso note le graduatorie relative alle scuole ammesse a finanziamento. Tra queste anche l’istituto comprensivo “Francesca Morvillo” di Monreale che, dopo aver ricevuto un contributo per l'importo di 11.764,71 euro, ha potuto così attuare l’intervento previsto per la propria scuola.