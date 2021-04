Scuola Morvillo, da domani si va in DAD fino al 9 aprile

L’attività didattica riprenderà in modalità a distanza fino al 9 aprile e dopo lo screening di domenica rientro lunedì prossimo in sicurezza

MONREALE, 6 aprile – A seguito della rilevazione dei nuovi casi di positività emersi la settimana scorsa alla scuola Morvillo, in particolare quattro casi di positività tra i docenti e sette casi tra gli alunni, con conseguente quarantena per quattro classi dell’istituto, la scuola ha ottenuto la programmazione di uno screening antiCovid ad hoc da effettuarsi domenica 11 aprile.

Perciò, dietro autorizzazione del dipartimento di prevenzione dell’Asp 6, alla dirigenza scolastica è stata consentita la ripresa delle attività didattiche in DAD da domani fino a venerdì 9 aprile.

Al momento la situazione è sotto controllo e monitorata anche perché sono state messe in atto tutte le precauzioni e disposizioni normativamente previste.

Ma per ulteriore sicurezza la ripresa delle attività didattiche al termine delle vacanze pasquali non sarà in presenza. Da domani 7 aprile, infatti, le lezioni riprenderanno in modalità a distanza attraverso lo strumento della didattica digitale secondo l’apposito regolamento già istituito presso la scuola e proseguiranno in tale maniera fino a venerdì 9 aprile.

Domenica 11 aprile sarà il giorno dedicato allo screening rivolto a tutta la popolazione scolastica, docenti e personale ATA compreso al fine di rientrare lunedì 12 a scuola in presenza nella massima sicurezza.

''Abbiamo richiesto questa ulteriore campagna di screening- ha dichiarato Francesca Giammona, dirigente scolastico- al fine di assicurare il rientro in presenza in piena sicurezza a partire da lunedì prossimo''.