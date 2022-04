Scuola Morvillo, celebrata la ''speranza'' in occasione della Pasqua

Una manifestazione ha coinvolto gli alunni della scuola in un momento di festività

MONREALE, 14 aprile – In occasione dell’imminente festività della Pasqua la scuola Morvillo ha celebrato ieri la rinascita primaverile come metafora di una speranza che deve invadere ed emozionare il cuore di grandi e piccini.

Tutti gli alunni, di ogni segmento scolastico, si sono riuniti nello spiazzo esterno per dare voce e movimento a inni di gioia e speranza. Alla presenza di Padre Natale Centineo, che ha condiviso con i ragazzi una riflessione improntata sul significato di rinascita e pace, gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ad un simbolico, ma significativo, ''scambio d’auguri pasquali''.

''In questo periodo caratterizzato dalla pandemia e da un conflitto alle porte dell’Europa – ha affermato Francesca Giammona, dirigente dell’Istituto, abbiamo sentito la necessità di incontrarci per condividere un momento di gioia e uno scambio d’auguri poiché, come dice papa Francesco, l’Amore è più forte di tutto ed è proprio l’Amore che fa fiorire la speranza nel deserto''.

La celebrazione della speranza è stata accompagnata da gesti concreti di solidarietà a favore delle popolazioni bisognose: un consistente carico di alimenti a lunga conservazione, donati dalle famiglie degli alunni, è stato consegnato stamattina alla Protezione Civile Comunale e ai volontari di Overland.