Scuola Morvillo, ecco le indicazioni per l'avvio dell'anno scolastico

Il consiglio di Istituto ha deliberato il calendario scolastico

MONREALE, 6 settembre – Il consiglio d’istituto della scuola Morvillo, su proposta del collegio dei Docenti, ha deliberato il calendario e le modalità d’avvio del nuovo anno scolastico.

La prima campanella suonerà alle ore 8 di martedì 13 settembre per i bambini delle classi prime di scuola primaria e per i ragazzi delle prime di scuola secondaria di primo grado; giovedì 15 faranno il loro ingresso a scuola gli alunni di seconda e terza sia primaria che secondaria mentre venerdì 16 sarà il turno dei bambini delle classi quarte e quinte della scuola primaria.

Per i piccoli dell’infanzia sono previsti due turni di accoglienza: il primo, giorno 13, sarà dedicato esclusivamente ai nuovi iscritti, il secondo, giorno 15, riguarderà i bambini che già hanno frequentato lo scorso anno scolastico.

Per le prime settimane sarà in vigore l’orario provvisorio con orari d’uscita scaglionati per classe e ordine di scuola come meglio sintetizzato nel seguente schema.

- Infanzia: fino al 16 settembre dalle 8 alle 11; dal 19 al 30 settembre dalle 8 alle 11,30.

- Primaria classi prime: fino al 16 settembre dalle 8 alle 11; dal 19 al 30 settembre dalle 8 alle 11,30.

- Primaria classi seconde e terze: fino al 16 settembre dalle 8 alle 11,30; dal 19 al 30 settembre dalle 8 alle 11,50.

- Primaria classi quarte e quinte: dal 16 al 30 settembre dalle 8 alle 12.

- Secondaria di primo grado (tutte le classi): fino al 16 settembre dalle 8 alle 11; dal 19 al 30 settembre dalle 8 alle 12.

L’inizio anticipato delle lezioni consentirà di usufruire di alcuni giorni di sospensione delle attività didattiche durante l’anno scolastico in concomitanza con giornate festive come la ricorrenza di Ognissanti o la Festa della Liberazione.

''Nel primo anno post pandemico” - fa sapere Francesca Giammona, Dirigente Scolastico dell’Istituto - “La scuola torna ad essere un luogo accogliente in cui apprendimento e socialità torneranno ad essere i punti cardini del percorso scolastico di grandi e piccini. È fondamentale, oggi come non mai, sentirsi parte di un sistema che è la base su cui si fondano i valori comunitari che la nostra scuola cercherà, ancora una volta di veicolare per il benessere psico-fisico dei nostri ragazzi''.