Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club sbanca Partinico: è finale playoff

I ragazzi di mister Sorrentino vincono per 5-3 in casa dell’Atomo, adesso sfideranno il Bisacquino

PARTINICO, 19 maggio –Finisce 5-3 contro l’Atomo Network a Partinico e per il Futsal Club Monreale è una vittoria che significa finale playoff contro il Bisacquino.

La partita parte bene con il Futsal Monreale sempre in gara che riesce a segnare con Rosario Tarallo. Poi il match viene gestito bene dagli ospiti e finisce così il primo tempo. Nella ripresa escono fuori i padroni di casa, ma grazie a Michele Di Gristina si va sul 2-0. L’Atomo non ci sta e inizia a spingere, trovando prima il 2-1, poi 2-2 e quindi il sorpasso sul 3-2

Il Futsal Monreale non molla e a 5’ dalla fine è ancora Di Gristina a portare la squadra in parità. Negli ultimi minuti mister Sorrentino schiera il quinto uomo di movimento, ma il Monreale, dopo tante occasioni, non riesce a segnare. Finisce 3-3 e si va ai supplementari con il vantaggio del 5° fallo per il Futsal Monreale.

Gli ospiti iniziano a pressare ancora con il quinto, ma nonostante le tante occasioni create, non riescono a segnare. Nel secondo tempo supplementare la spinta porta i frutti sperati e Rosario Tarallo segna il gol del 4-3. Due minuti dopo la chiude Capitan Giammona sul 5-3 . Al triplice fischio è festa per il Monreale Futsal che festeggia con i suoi tifosi e con gli amici del Pioppo Futsal che sono arrivati fino a Partinico per sostenere la squadra monrealese. Adesso la finale playoff per continuare il sogno promozione.