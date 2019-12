Volley: Serie D. Trabia va ko, brindisi anticipato per la Primula

Vittoria casalinga per 3-0 contro nell’ultimo turno del 2019

MONREALE, 21 dicembre – Brindisi di fine anno anticipato per la Primula che chiude l’anno con la vittoria casalinga per 3-0 contro il Raimondo Lanza di Trabia. Le ragazze della squadra della Serie D della Primula nella notturna casalinga di ieri hanno disputato l’ultima gara del 2019.

Nelle fasi iniziali della partita le monrealesi hanno peccato un po’ in battuta, ma hanno praticato un gioco più rapido e incisivo, mantenendo il controllo sulle ospiti sino al risultato di 25-21. Nel secondo set la formazione di coach Gurrieri è sempre stata in vantaggio di 5-7 punti sino al parziale di 25-22. Anche nel terzo set ha imposto il proprio gioco, lasciando pochissime occasioni alle avversarie, sino al risultato finale e vincente di 25-17.

L’ultima gara del 2019 premia con una bella vittoria le ragazze della Serie D, che hanno mostrato in campo grinta e determinazione, giocando a volte palle impossibili. Bravo è stato anche coach Gurrieri che ha saputo sapientemente orchestrare un valzer continuo di cambi. La Primula consolida così la sua posizione in classifica a quota 11 punti. Il prossimo incontro si giocherà sabato 11 gennaio in trasferta presso Eurovolley Bagheria.