Volley, il 14 settembre prende il via la stagione della Primula

Parteciperà ai campionati di Serie D, Prima Divisione e Under 14

MONREALE, 4 settembre – Prenderà il via il prossimo 14 settembre la stagione 2020-2021 dell’Asd Primula di Monreale, società che parteciperà ai campionati di Serie D e di Prima Divisione di volley femminile, oltre che a quello under 14.

Lo rende noto la presidentessa del sodalizio, Cristina Russo, al termine dell’incontro che si è tenuto ieri nel quale è stato dato il via libera agli allenamenti che inizieranno, nel rispetto delle normative anticovid, giorno 14 con la preparazione atletica delle ragazze di serie D e di seconda divisione. A seguire, inizieranno anche le più giovani under 14.

"Restiamo in attesa dell'assegnazione definitiva della palestra - afferma la presidentessa - ma è importante iniziare e dare un segnale positivo alle ragazze che aspettano fiduciose da mesi. Bisognerà essere responsabili nella gestione degli spazi - raccomanda Cristina Russo - e rispettare tutte le regole per la salute delle atlete e delle famiglie".

Confermato, quindi, lo staff tecnico : coach Alfonso Gurrieri per la serie D; mister Daniele Augello per la seconda divisione; Liliana Grimaudo per le giovanissime under.

Entra a far parte del team monrealese Giuseppe Caronna che affiancherà mister Gurrieri nella preparazione atletica della serie D.

Caronna proviene dal mondo del basket: milita nel Green Basket Palermo, società di Serie B, ma è da sempre un appassionato del volley a cui si avvicina per la prima volta: "Diventare preparatore atletico di pallavolo – afferma Caronna – è uno dei miei tanti progetti e sono contento di iniziare questo percorso dalla Primula, squadra che fino ad ora ho seguito solo da spettatore".