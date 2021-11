Volley: Serie D femminile. Per la Primula Easylab Communication secca sconfitta a Trabia

Le ragazze monrealesi tornano a casa con un pesante 3-0 sulle spalle

TRABIA, 22 novembre – La prima di campionato non regala soddisfazioni alle ragazze della serie D della ASD Primula che perde 3-0 in trasferta contro il Trabia.

Se è pur vero che il Raimondo Lanza Volley si presenta come una delle squadre più forti del campionato, la Easylab Communication di Monreale non ha mostrato le sue capacità tecniche. L'assenza di qualche giocatrice per ragioni di salute si è fatta sentire e dopo un primo set testa a testa, le monrealesi hanno gettato la spugna. La timida ripresa all'ultimo set non è bastata per riaprire la partita e la squadra di volley torna a casa con un'occasione persa. Da ultimo si segnala l'esordio nel campionato di serie D di Cristina Canfarotta, nel ruolo di centrale, proveniente dal Bagheria Volley, e Aurora La Corte, giocatrice delle giovanili della Primula.