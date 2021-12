Volley donne, il tie-break sorride, la Primula vince in rimonta

Serie D: Palermo Mondello Volley - Easylab Communication Volley 2 - 3

PALERMO, 5 dicembre – Non si arresta il trend positivo delle ragazze della serie D monrealese che battono il Palermo Mondello Volley con il punteggio di 2-3. Una partita da cardiopalma quella disputata presso il pallone della Pomaralva.

I primi due set hanno visto il Mondello Volley imporsi, senza grosse difficoltà, sull'Easylab Communication. Le monrealesi, però, non disposte a mollare, hanno agevolmente recuperato vincendo il terzo e quarto set.

La partita si è, quindi, chiusa al tie break in favore della Primula. La grinta e la determinazione hanno premiato la squadra di Monreale che, finalmente, si è mostrata aggressiva e pericolosa.Un grande recupero, fatto con coraggio e voglia di vincere, che permette alla squadra che milita in serie D di Alfonso Gurrieri, di conquistare due punti in classifica.