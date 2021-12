Volley donne: Serie D. La Primula Easylab Communication Volley Monreale vince e sale al terzo posto in classifica

Le ragazze monrealesi hanno sconfitto per 3-0 il Volley Palermo

PALERMO, 20 dicembre – Ancora una vittoria per le ragazze della Primula Easylab Communication Volley Monreale, impegnate nel campionato di Serie D, che battono con un secco 3-0 il Volley Palermo.

Le due squadre si sono affrontate nella palestra Dante Alighieri nelle giornata di ieri. Una vittoria netta dai parziali schiaccianti (17-25; 11-25; 6- 25) che porta la Primula in terza posizione in classifica.

Dopo un primo set, giocato in parte punto su punto, le monrealesi hanno affrontato la gara con grinta, vincendo soprattutto in battuta. Le vacanze natalizie serviranno adesso alla squadra per continuare e consolidare il lavoro svolto fin qui.