Volley donne: Serie D. Una sconfitta ed una vittoria per la Primula Easylab Communication

Dopo la battuta d’arresto contro il Khepha arriva l’affermazione contro il Com.Fer Palermo

MONREALE, 8 gennaio – Settimana altalenante per la Easylab Communication Volley impegnata nel campionato di Serie D. Due le gare giocate dalla Primula di Monreale che ha prima affrontato il Khepha 2.0 mercoledì in casa e poi oggi il Com. Fer Palermo in trasferta.

La settimana post natalizia ha portato alle monrealesi una dura sconfitta contro il Cefalù, che raggiunge la prima posizione in classifica, e una vittoria contro le giovani ragazze del mister Renato Ciappa. La vittoria consente alla ragazze dell’Easylab di restare ancorate alla terza posizione in classifica con 10 punti, sei gare giocate, di cui quattro vinte. La prossima gara si svolgerà sabato 15 presso la scuola Veneziano, contro la Farmacia Vacanti Cefalù.